Нетаньяху назвал три цели операции Израиля против Ирана

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху заявил, что удар по лидеру Ирана Али Хаменеи не усилит, а завершит текущий конфликт между странами. Это заявление было сделано на фоне обострения ситуации, начавшегося на прошлой неделе. На вопрос о возможном ударе по Хаменеи Нетанияху ответил расплывчато, упомянув при этом ликвидацию иранских ядерных учёных, которых он сравнил с «ядерной командой Гитлера».