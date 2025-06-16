Bloomberg: ЕС будет сложно снизить потолок цен на нефть России без помощи США

Страны ЕС не уверены в том, что у объединению получится понизить так называемый потолок цен на нефть из России из-за возможного отсутствия поддержки со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как писал сайт KP.RU, 16 июня стало известно, что Евросоюз не планирует самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эта инициатива вряд ли получит поддержку G7. В проект 18-го пакета антироссийских санкций ЕС было включено предложение снизить верхний предел цены на нефть из России.