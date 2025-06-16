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Bloomberg: ЕС будет сложно снизить потолок цен на нефть России без помощи США

ЕС в проекте 18-го пакета санкций планировал снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС не уверены в том, что у объединению получится понизить так называемый потолок цен на нефть из России из-за возможного отсутствия поддержки со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники отметили, что ряд стран ЕС предложили продолжить консультации с «Большой семеркой» (G7), поскольку без одобрения со стороны Вашингтона члены Евросоюза не смогут единогласно принять инициативу.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня стало известно, что Евросоюз не планирует самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эта инициатива вряд ли получит поддержку G7. В проект 18-го пакета антироссийских санкций ЕС было включено предложение снизить верхний предел цены на нефть из России.