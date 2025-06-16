Бербок отказалась от мандата в бундестаге, пишет Spiegel

Некоторые депутаты обратили внимание, что в качестве профессии Бербок в сообщении указана достаточно расплывчатая формулировка «специалист в области международного права», отмечает издание. По информации Spiegel, ее выбор может быть связан с тем, что Бербок не имеет права называть себя юристом, так как не сдавала необходимые для официального присвоения этой квалификации государственные экзамены.