Бербок отказалась от мандата в бундестаге, пишет Spiegel

ГА ООН 2 июня избрала Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии “Зеленые” покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — говорится в статье.
Некоторые депутаты обратили внимание, что в качестве профессии Бербок в сообщении указана достаточно расплывчатая формулировка «специалист в области международного права», отмечает издание. По информации Spiegel, ее выбор может быть связан с тем, что Бербок не имеет права называть себя юристом, так как не сдавала необходимые для официального присвоения этой квалификации государственные экзамены.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 июня назвала «позором» избрание на пост председателя ГА Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.