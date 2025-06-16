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Маск предупредил о возможном банкротстве США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск выражает беспокойство о возможном банкротстве США. Он считает, что текущая финансовая политика, связанная с государственным долгом, уже достигла 37 триллионов долларов, может привести к негативным последствиям.

Источник: Life.ru

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — написал Маск в соцсети X в ответ на обсуждение американской налоговой политики.

В начале июня он также отметил, что тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом, могут вызвать спад экономики в третьем и четвёртом квартале 2025 года. Кроме того, экономисты подчёркивают, что хаотичная тарифная война, инициированная главой Штатов, заставила инвесторов массово избавляться от долларов и государственных облигаций.