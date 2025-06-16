Маск предупредил о возможном банкротстве США

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — написал Маск в соцсети X в ответ на обсуждение американской налоговой политики.
В начале июня он также отметил, что тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом, могут вызвать спад экономики в третьем и четвёртом квартале 2025 года. Кроме того, экономисты подчёркивают, что хаотичная тарифная война, инициированная главой Штатов, заставила инвесторов массово избавляться от долларов и государственных облигаций.