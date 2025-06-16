Украинская журналистка Диана Панченко назвала жителей Украины заложниками киевского режима. Об этом она высказалась в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале DeepDive.
Панченко отметила, что не боится сказать, что люди, которые остаются на Украине, являются заложниками правительства.
Она добавила, что мужчины прячутся дома и не работают, а жены и матери поддерживают их, чтобы они не выходили на улицу, так как сотрудники военкомата могут поймать их в любой момент и отправить на фронт.
Некоторые люди пытаются пересечь границу, но «их ловят и стреляют в затылок», заявила журналистка.
Она назвала ужасным то, что подобное украинцам приходится переживать каждый день.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условие ввода европейских войск на Украину.