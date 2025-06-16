Эрдоган: Израиль атаковал Иран и Газу из-за безмерной поддержки Запада

«Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно», — заявил президент Турции в обращении к нации после заседания кабмина.