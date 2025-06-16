Эрдоган: Израиль атаковал Иран и Газу из-за безмерной поддержки Запада

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль посчитал возможным наносить удары по Ирану и Газе из-за безграничной поддержки еврейского государства со стороны Запада.
«Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно», — заявил президент Турции в обращении к нации после заседания кабмина.
Эрдоган подчеркнул, что каждое событие в регионе «затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия».
По словам президента, нападение на палестинский народ и его землю не ограничивается несколькими миллионами человек, также как и нападение на Иран не касается лишь исламского государства.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили действия Израиля в отношении Ирана.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня. Тель-Авив начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев». Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».