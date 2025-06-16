В Венгрии опубликовали видео с мужчиной в багажнике в знак протеста против вступления Украины в ЕС

Ранее Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в отсутствии благодарности и излишней надменности, заявив, что Венгрия не собирается поддерживать Киев так, как это делают западноевропейские государства. По словам премьер-министра, Будапешт придерживается собственного мнения об Украине и не намерен слепо следовать курсу ЕС. Кроме того, он категорически исключил возможность поддержки со стороны Венгрии вступления Украины в Европейский союз.