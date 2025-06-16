Трамп не поддержал идею об участии Путина во встречах G7

Формат G7 объединяет США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Европейский союз. С 1991 года Россия также входила в объединение (G8), однако после событий 2014 года, связанных с возвращением Крыма и последующими обвинениями Запада в адрес Москвы по вмешательству в дела Украины, страны G7 приняли решение проводить встречи без участия России. В ответ на санкции, введенные западными странами, российские власти неоднократно заявляли о неконструктивности подобного диалога.