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Трамп не поддержал идею об участии Путина во встречах G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным участие президента России Владимира Путина во встречах «Группы семи» (G7) на нынешнем этапе. Об этом сообщают журналисты.

Трамп заявил, что прошло слишком много времени с тех пор, как Россия перестала быть в G7.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным участие президента России Владимира Путина во встречах «Группы семи» (G7) на нынешнем этапе. Об этом сообщают журналисты.

«Я не говорю, что [Путин] должен (участвовать — прим. URA.RU) сейчас. Уже слишком много воды утекло», — сообщил Трамп, отвечая на вопрос, должен ли российский лидер принимать участие в саммите G7, который проходит в Канаде, слова приводит РИА Новости.

Формат G7 объединяет США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Европейский союз. С 1991 года Россия также входила в объединение (G8), однако после событий 2014 года, связанных с возвращением Крыма и последующими обвинениями Запада в адрес Москвы по вмешательству в дела Украины, страны G7 приняли решение проводить встречи без участия России. В ответ на санкции, введенные западными странами, российские власти неоднократно заявляли о неконструктивности подобного диалога.