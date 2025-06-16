Трамп не поддержал идею об участии Путина во встречах G7

Трамп заявил, что прошло слишком много времени с тех пор, как Россия перестала быть в G7.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным участие президента России Владимира Путина во встречах «Группы семи» (G7) на нынешнем этапе. Об этом сообщают журналисты.
«Я не говорю, что [Путин] должен (участвовать — прим. URA.RU) сейчас. Уже слишком много воды утекло», — сообщил Трамп, отвечая на вопрос, должен ли российский лидер принимать участие в саммите G7, который проходит в Канаде, слова приводит РИА Новости.
Формат G7 объединяет США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Европейский союз. С 1991 года Россия также входила в объединение (G8), однако после событий 2014 года, связанных с возвращением Крыма и последующими обвинениями Запада в адрес Москвы по вмешательству в дела Украины, страны G7 приняли решение проводить встречи без участия России. В ответ на санкции, введенные западными странами, российские власти неоднократно заявляли о неконструктивности подобного диалога.