Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета New York Times со ссылкой на двух чиновников.
«В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития “Добра” в центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.
Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов. В него входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — миллиардер и друг Дональда Трампа.
«Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части в своих запасах полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые, ощутимые результаты», — добавили там.
«Добра» — это одно из самых крупных месторождений лития на Украине.
В феврале New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщало, что TechMet и приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.
В конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.
Кроме того, по словам Свириденко:
доходы фонда не будут распределяться в течение десяти лет; он будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку; инвестирование возможно лишь в Украину; США смогут делать вклады в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву; инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам; соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.