Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT

доходы фонда не будут распределяться в течение десяти лет; он будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку; инвестирование возможно лишь в Украину; США смогут делать вклады в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву; инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам; соглашение требует ратификации в Верховной раде.