Павел Дуров заявил об атаке французских СМИ на мессенджер Telegram

Как писал сайт KP.RU, ранее Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы Telegram с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед выборами президента в этой республике. Владелец мессенджера подчеркнул, что категорически отказался от этого. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы, указал предприниматель.