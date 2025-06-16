Ричмонд
+23°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Дуров заявил об атаке французских СМИ на мессенджер Telegram

Такая медийная среда во Франции вызывает тревогу, отметил Дуров.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и сооснователь платформы Telegram Павел Дуров прокомментировал в своем аккаунте атаку французской прессы на мессенджер.

Он напомнил, что всего неделю назад американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с ним о событиях во Франции. Оно было освещено СМИ многих стран, за исключением самой Франции.

«Ни одна французская газета не упомянула об этом интервью. Зато интерес французских СМИ к Telegram не ослабевает», — написал Дуров.

Глава мессенджера отметил, что всего за семь недель после его ареста в Париже ведущая французская газета Le Monde опубликовала 40 негативных статей о Telegram.

Предприниматель подчеркнул, что такая медийная среда вызывает тревогу. Поэтому платформы вроде Telegram так важны, позволяя людям получать разные точки зрения и принимать решения самостоятельно, заключил Дуров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы Telegram с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед выборами президента в этой республике. Владелец мессенджера подчеркнул, что категорически отказался от этого. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы, указал предприниматель.