Сенатор от Коми Елена Шумилова досрочно слагает полномочия

«Сенатор Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора Совета Федерации РФ. Ранее она подала заявление о добровольном выходе из членов партии “Единая Россия”. Коми региональное отделение партии “Единая Россия” заявляет, что выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение. Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала», — говорится в Telegram-канале регионального отделения партии.