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Сенатор от Коми Елена Шумилова досрочно слагает полномочия

Она ранее подала заявление о добровольном выходе из партии «Единая Россия».

Источник: Reuters

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Сенатор от законодательного органа власти Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить полномочия члена Совета Федерации, сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Сенатор Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора Совета Федерации РФ. Ранее она подала заявление о добровольном выходе из членов партии “Единая Россия”. Коми региональное отделение партии “Единая Россия” заявляет, что выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение. Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала», — говорится в Telegram-канале регионального отделения партии.