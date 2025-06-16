Сенатор Шумилова досрочно слагает свои полномочия

Тимченко заявил о досрочной оставке сенатора республики Коми Шумиловой.
Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Об этом заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Тимченко. По его словам, Совет Федерации планирует рассмотреть вопрос об освобождении Шумиловой от должности 18 июня.
Елена Шумилова является членом комитета Совета Федерации по региональной политике. Ее полномочия истекают в сентябре 2025 года.