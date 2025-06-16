СМИ: Россия спишет Таджикистану 25,3 миллиарда рублей долга за электроэнергию

Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума подписали документ о поэтапном аннулировании задолженности перед российско-таджикским предприятием «Сангтудинская ГЭС-1» за поставки электроэнергии в размере 3,257 миллиарда сомони (25,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ») до 2034 года включительно. Об этом стало известно в понедельник, 16 июня, из данных протокола, утвержденного нижней палатой парламента Таджикистана.