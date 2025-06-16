«Уже слишком много воды утекло»: Трамп счёл неуместным присутствие Владимира Путина на встречах «Большой семерки»

Дональд Трамп, американский президент, высказал мнение о неуместности присутствия Владимира Путина, главы Российской Федерации, на встречах «Большой семерки» (G7) в текущий период. Об этом сообщили представители прессы.
«Я не говорю, что Путин должен участвовать сейчас. Уже слишком много воды утекло»", — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможном участии российского лидера в саммите G7, проходящем в Канаде, как передает РИА Новости.
G7 представляет собой объединение, в которое входят Соединенные Штаты, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский союз. Россия также являлась частью этого объединения (G8) с 1991 года, однако после событий 2014 года, связанных с присоединением Крыма и последующими обвинениями со стороны западных стран в адрес Москвы во вмешательстве в украинские дела, страны G7 решили проводить встречи без участия России. В ответ на санкционные меры, введенные западными государствами, российское руководство неоднократно заявляло о неэффективности подобного формата диалога.