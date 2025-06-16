Spiegel: Бербок уйдет из немецкого парламента в конце июня

Анналена Бербок была избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН 2 июня — ее поддержали 167 стран. Сессия начнется в сентябре. Издание также отмечает, что в уведомлении о сложении полномочий в графе профессии Бербок указала расплывчатую формулировку «специалист в области международного права». Это может быть связано с тем, что она не имеет официального юридического статуса, поскольку не сдавала государственные экзамены, необходимые для присвоения квалификации юриста.