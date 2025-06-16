Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок покинет бундестаг по окончании июня на фоне назначения председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политик от партии «Зеленые» сообщила о добровольном отказе от депутатского мандата. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии “Зеленые” покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннее сообщение, разосланное немецким парламентариям.
Анналена Бербок была избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН 2 июня — ее поддержали 167 стран. Сессия начнется в сентябре. Издание также отмечает, что в уведомлении о сложении полномочий в графе профессии Бербок указала расплывчатую формулировку «специалист в области международного права». Это может быть связано с тем, что она не имеет официального юридического статуса, поскольку не сдавала государственные экзамены, необходимые для присвоения квалификации юриста.
Ранее избрание Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН сопровождалось тайным голосованием по инициативе России, хотя изначально ожидалось утверждение путем аккламации. Кандидатура Бербок вызвала споры в дипломатических кругах из-за ее резкой риторики в адрес России и поддержки Израиля, а также недовольство в немецком МИД, где изначально рассматривали другую кандидатуру — экс-главу ОБСЕ Хельгу Шмид.