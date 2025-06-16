Сенатор от Коми Шумилова решила сложить полномочия досрочно

Сенатор от Коми Елена Шумилова приняла решение по собственному желанию сложить полномочия члена Совфеда РФ досрочно, сообщила пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
«Сенатор Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора Совета Федерации РФ. Ранее она подала заявление о добровольном выходе из членов партии “Единая Россия”», — говорится в сообщении отделения в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что выход из партии после получения места в Совфеде рассматривается как нарушение.
«Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала», — подчеркнули в партии.
Совфед рассмотрит вопрос о сложении полномочий Шумиловой 18 июня, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Отмечается, что Шумилова входит в состав комитета Совфеда по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что Марсель Миннуллин покинул должность министра здравоохранения Татарстана по собственному желанию. Указ об отставке чиновника подписал глава республики Рустам Минниханов.