Сенатор от Коми Шумилова досрочно сложила полномочия члена Совета Федерации

Как писал сайт KP.RU, в январе стало известно, что Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова. Полномочия Некрасова должны были прекратиться в сентябре 2025 года. Уточнялось, что политик досрочно сложил полномочия по собственному желанию.