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Сенатор от Коми Шумилова досрочно сложила полномочия члена Совета Федерации

Ранее Шумилова добровольно вышла из партии «Единая Россия».

Источник: Комсомольская правда

Сенатор от республики Коми Елена Шумилова досрочно сложила полномочия члена Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сенатор Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора Совета Федерации РФ. Ранее она подала заявление о добровольном выходе из членов партии “Единая Россия”, — говорится в сообщении.

Региональное отделение отметило, что выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение.

Как писал сайт KP.RU, в январе стало известно, что Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова. Полномочия Некрасова должны были прекратиться в сентябре 2025 года. Уточнялось, что политик досрочно сложил полномочия по собственному желанию.