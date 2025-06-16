Евросоюз продлил санкции против Крыма до июня 2026 года

«ЕС продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры против Крыма и Севастополя», — отмечается в документе.
Эти ограничения представляют собой отдельный режим санкций, который фактически запрещает европейским компаниям любые взаимодействия с Крымом и его юридическими лицами, а также ограничивает выдачу шенгенских виз для жителей полуострова.
В 2014 году эти санкции стали одними из самых строгих, введённых против российского региона, но в настоящее время они дублируют часть ограничений из 17 пакетов, которые страны ЕС применили к своим контактам с Россией.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.
Ранее во Франции заявили, что 18-й пакет санкций ЕС против России станет «одним из самых мощных». По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, новые ограничения утвердят в ближайшие дни. В России пообещали ответить европейцам на очередные рестрикции.