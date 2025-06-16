Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении после удара Израиля

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал три цели операции против Ирана. По его словам, еврейское государство хочет уничтожить не только иранскую ядерную программу, но и все ракетные мощности исламской республики. При этом эксперты считают, что конфликт между Ираном и Израилем будет войной на истощение, а Тель-Авив не осмелится нанести ядерный удар по своему противнику.