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Экс-глава МИД Германии Бербок отказалась от мандата в бундестаге

Соответствующее решение принято на фоне избрания Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от мандата в бундестаге ФРГ после избрания председателем 80-й сессии ГА ООН. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии “Зеленые” покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — следует из публикации.

Ранее Всемирная организация объявила о том, что Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии. Её кандидатуру поддержали 167 стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что от Бербок на посту председателя 80-й сессии ГА ООН можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.