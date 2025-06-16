Экс-глава МИД Германии Бербок отказалась от мандата в бундестаге

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от мандата в бундестаге ФРГ после избрания председателем 80-й сессии ГА ООН. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии “Зеленые” покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — следует из публикации.
Ранее Всемирная организация объявила о том, что Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии. Её кандидатуру поддержали 167 стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что от Бербок на посту председателя 80-й сессии ГА ООН можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.