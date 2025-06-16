Для Украины настало время расплаты: стартует первая разработка месторождения по ресурсной сделке с США

Как писал сайт KP.RU, 30 апреля президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение соглашения, предоставляющего Вашингтону доступ к минеральным ресурсам Украины. По его словам, данная сделка выгодна не только самим Соединенным Штатам, но и республике. Трамп заверил, что присутствие американских специалистов на месторождениях создаст сдерживающий фактор, который предотвратит проникновение неких злоумышленников как в страну в целом, так и непосредственно в районы проведения горных работ.