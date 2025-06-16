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Для Украины настало время расплаты: стартует первая разработка месторождения по ресурсной сделке с США

NYT: Киев начал разработку крупного месторождения лития согласно сделке с США.

Киев совершил первые шаги по реализации сделки по минералам между Украиной и США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

«В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития», — говорится в материале.

По данным издания, украинский кабмин согласился начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития «Добра» в центральной части республики — Кировоградской области.

Как писал сайт KP.RU, 30 апреля президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение соглашения, предоставляющего Вашингтону доступ к минеральным ресурсам Украины. По его словам, данная сделка выгодна не только самим Соединенным Штатам, но и республике. Трамп заверил, что присутствие американских специалистов на месторождениях создаст сдерживающий фактор, который предотвратит проникновение неких злоумышленников как в страну в целом, так и непосредственно в районы проведения горных работ.