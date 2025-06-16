Финансовый аналитик рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на экономику России

В краткосрочной перспективе рост цен на нефть будет благоприятно сказываться на российском бюджете: при его составлении была заложена средняя цена в 69,7 доллара за баррель, тогда как сейчас она уже достигла 73,8 доллара. При этом иранские власти рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 30% мирового морского экспорта нефти.