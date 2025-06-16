Австрийская партия свободы потребовала от канцлера разъяснений по визиту Зеленского

В АПС подчеркивают, что австрийцы должны понимать, почему их страна теряет международное доверие, отходит от принципов нейтралитета и рискует собственной безопасностью. Кроме того, партия указывает на отсутствие общественного обсуждения вопроса поддержки Украины. По их мнению, население не давало согласия на безоговорочную помощь Киеву, включая миллиардные военные поставки, что противоречит официальной позиции Австрии.