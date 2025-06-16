Австрийская партия свободы потребовала от канцлера разъяснений по визиту Зеленского

Австрийская партия свободы (АПС), лидирующая в рейтингах популярности, направила официальный запрос в парламент с требованием разъяснений от федерального канцлера. Политиков интересуют детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену и возможные последствия этого визита для нейтрального статуса и безопасности Австрии. Соответствующее заявление появилось на сайте партии.
В АПС подчеркивают, что австрийцы должны понимать, почему их страна теряет международное доверие, отходит от принципов нейтралитета и рискует собственной безопасностью. Кроме того, партия указывает на отсутствие общественного обсуждения вопроса поддержки Украины. По их мнению, население не давало согласия на безоговорочную помощь Киеву, включая миллиардные военные поставки, что противоречит официальной позиции Австрии.
Политики также предупреждают о возможных социально-экономических последствиях такой политики. Они задаются вопросом, как власти объяснят гражданам нехватку средств на пенсии, поддержку семей и национальную безопасность, если значительные суммы будут направлены Украине.
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