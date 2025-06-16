«Подводные силы»: на Западе запаниковали из-за российского оружия

Издание отмечает, что в то время как американский судостроительный комплекс терпит кризис, российские военно-морские верфи продолжают соответствовать наивысшим показателям. В частности, подводная лодка «Якутск», как и другие подлодки этого класса, оснащена передовыми технологиями шумоподавления и имеет низкую акустическую заметность, что делает ее одной из самых незаметных в мире, подчеркивается в статье.