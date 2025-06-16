«Подводные силы»: на Западе запаниковали из-за российского оружия

«Субмарины будут играть ключевую роль в любых потенциальных конфликтах великих держав. В России создали по-настоящему динамичные подводные силы, представляющие собой комбинацию атомных и дизель-электрических подлодок. Это позволит им оставаться конкурентоспособными, гарантирует выносливость в любом морском сражении и независимость от более дорогих и сложных атомных подлодок, которыми располагают американцы», — говорится в материале.
Издание отмечает, что в то время как американский судостроительный комплекс терпит кризис, российские военно-морские верфи продолжают соответствовать наивысшим показателям. В частности, подводная лодка «Якутск», как и другие подлодки этого класса, оснащена передовыми технологиями шумоподавления и имеет низкую акустическую заметность, что делает ее одной из самых незаметных в мире, подчеркивается в статье.
«Якутск»- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года.
Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 18 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека, автономность плавания — 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота ранее вошли подводные лодки: «Уфа», «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Можайск».
Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».