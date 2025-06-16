Трамп переобулся и нашел замену России в G7

Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления относительно участия России в Большой Семерке. Теперь он говорит о том, что видит в G7 Китай, а с РФ не все просто, по его словам.
Свою позицию он озвучил на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.
«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая. Но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — отметил Трамп.
Во время своего прибытия на саммит Группы Семи американский президент вновь заявил, что исключение России из G8 было большой ошибкой. Однако в тоже время он подчеркнул, что участие российского лидера Владимира Путина или делегации РФ в подобном формате неуместно.