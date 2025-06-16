Киев начал готовить тендер на разработку крупнейшего литиевого месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центре страны.
Этот шаг стал первым конкретным действием в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном, согласно которому половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный американо-украинский фонд.
Среди претендентов на участие в тендере значится консорциум, включающий компанию TechMet, частично принадлежащую Правительству США, а также миллиардера Рональда Лаудера, который имеет связи с американским президентом Дональдом Трампом.
Отметим, заключение сделки по недрам вызвало резкую критику в адрес украинских властей. Эксперты указали, что соглашение Киева с США превратило страну в американскую колонию. В Раде заявили, что в условиях сделки нет никаких гарантий безопасности. США в то же время признали, что Трамп этим соглашением «привязал» себя к Украине. Сам глава Белого дома убеждён, что оно принесёт Штатам миллиарды долларов.