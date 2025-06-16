Первый шаг минеральной сделки: Киев готовит тендер на разработку месторождения лития

Отметим, заключение сделки по недрам вызвало резкую критику в адрес украинских властей. Эксперты указали, что соглашение Киева с США превратило страну в американскую колонию. В Раде заявили, что в условиях сделки нет никаких гарантий безопасности. США в то же время признали, что Трамп этим соглашением «привязал» себя к Украине. Сам глава Белого дома убеждён, что оно принесёт Штатам миллиарды долларов.