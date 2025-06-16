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В Кремле прокомментировали реакцию мирового сообщества на атаки Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию мирового сообщества на удары Израиля по Ирану хорошим уроком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию мирового сообщества на удары Израиля по Ирану хорошим уроком. На брифинге для журналистов он отметил, что Кремль обратил внимание на отсутствие масштабного осуждения и санкций в ответ на действия израильской стороны.

По словам Пескова, международная реакция разделилась: одни страны осудили эскалацию, а другие поддержали или попытались оправдать произошедшее. Такой расклад, подчеркнул представитель Кремля, стал наглядным уроком для всех.

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать. Мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Австрийская партия свободы потребовала от канцлера разъяснений по визиту Зеленского.