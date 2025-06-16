В Кремле прокомментировали реакцию мирового сообщества на атаки Израиля

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать. Мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — сказал Песков.