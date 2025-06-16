Венгрия и Словакия заблокировали коммюнике ЕС об отказе от российского газа

«Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают. Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», — сказал Сийярто венгерскому телеканалу М1, подчеркнув, что такое решение вызовет скачок цен на энергоносители в Европе.
«Сегодня мы наложили на него вето вместе со Словакией», — заявил глава венгерского МИД.
Ранее Сияйрто отмечал, что план Еврокомиссии поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии, принеся экономике страны ущерб в 1,5 млрд евро в год, и нарушит суверенитет государств ЕС.
Также сообщалось, что Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа России в ЕС, потребовав дополнительных гарантий по экономическим и юридическим рискам.
Напомним, Еврокомиссия готовит полный отказ от российского газа к 2027 году.