Венгрия и Словакия заблокировали коммюнике ЕС об отказе от российского газа

«Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают. Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», — сказал Сийярто венгерскому телеканалу М1, подчеркнув, что такое решение вызовет скачок цен на энергоносители в Европе.