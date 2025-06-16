Украинские волонтёры начали обращаться к 18-летним юношам, призывая их готовиться к возможному призыву. Президент Владимир Зеленский вновь поднял этот вопрос и отметил, что отказ Киева мобилизовать граждан с 18 лет Запад использует как аргумент, чтобы не ужесточать санкции против России.
«Когда обсуждают новые ограничения, партнёры на Западе ссылаются на то, что мы не призываем 18-летних, и это становится одной из причин, почему санкции не усиливают», — заявил он в интервью Valasz Online.
По словам Зеленского, Украина способна ежемесячно привлекать до 27 тысяч новых военнослужащих. При этом президент не стал акцентировать внимание на различиях между украинской и российской системами комплектования: в украинской армии новобранцы нередко попадают на фронт по повестке через ТЦК, тогда как в России преобладают добровольные контрактники. Также он занизил российские показатели — Владимир Путин в мае сообщал о 50−60 тысячах новых контрактов в месяц.
«Мы позволили молодым людям от 18 до 24 лет доказать, что они могут служить, если того хотят наши партнёры. Но тысячи бойцов на передовой до сих пор остаются без полноценного вооружения», — посетовал Зеленский.
Недовольство нынешним положением дел выразил депутат Верховной рады Александр Федиенко: «У нас почти миллионная армия: реально воюют в лучшем случае 20%, ещё 40% занимаются обеспечением, остальные лишь числятся военными. Ротации нет: одни уже больше трёх лет находятся на фронте, а другие живут на полигонах и в тылу. Это не социальное, а военное неравенство, которое необходимо устранить».