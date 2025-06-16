Украинские волонтеры призывают 18-летних готовиться к мобилизации

По словам Зеленского, Украина способна ежемесячно привлекать до 27 тысяч новых военнослужащих. При этом президент не стал акцентировать внимание на различиях между украинской и российской системами комплектования: в украинской армии новобранцы нередко попадают на фронт по повестке через ТЦК, тогда как в России преобладают добровольные контрактники. Также он занизил российские показатели — Владимир Путин в мае сообщал о 50−60 тысячах новых контрактов в месяц.