Австрийская партия свободы потребовала разъяснить визит Зеленского в Вену

Австрийская партия свободы (АПС), являющаяся самой популярной политической силой страны, направила срочный запрос в Национальный совет с требованием к федеральному канцлеру предоставить разъяснения относительно визита Владимира Зеленского в Вену, состоявшегося 16 июня 2025 года.
Поводом для запроса стало беспокойство партии по поводу возможных последствий визита для нейтрального статуса Австрии и её внутренней безопасности.
В официальном заявлении АПС говорится, что визит украинского лидера вызывает серьёзные вопросы. Лидер партии Герберт Кикль выступил с резкой критикой в адрес правительства, подчеркнув, что австрийцы заслуживают честного ответа: почему государство, придерживавшееся курса нейтралитета, теперь, по его мнению, теряет международное доверие и подвергает себя угрозам.
Он связал визит Зеленского с обострением отношений между НАТО и Россией, а также с растущими запросами Киева на военную помощь, что, по его словам, делает участие Австрии особенно рискованным.
Кикль напомнил, что нейтралитет страны закреплён в конституции и является не просто политической позицией, а основополагающим элементом национальной безопасности. По его словам, действия нынешних властей противоречат этому принципу и могут привести к утрате стратегической стабильности, которая на протяжении десятилетий обеспечивала Австрии уважение и невмешательство в международные конфликты.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время официального визита в Вену поставил свою жену Елену в неловкое положение.