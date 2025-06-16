Австрийская партия свободы потребовала разъяснить визит Зеленского в Вену

Кикль напомнил, что нейтралитет страны закреплён в конституции и является не просто политической позицией, а основополагающим элементом национальной безопасности. По его словам, действия нынешних властей противоречат этому принципу и могут привести к утрате стратегической стабильности, которая на протяжении десятилетий обеспечивала Австрии уважение и невмешательство в международные конфликты.