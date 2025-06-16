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Иран начал новые ракетные удары по Израилю, которые продолжатся до утра

Иран активизировал девятый этап ответных запусков ракет по Израилю, сообщает агентство Tasnim.

Источник: Life.ru

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — указано в сообщении.

Новая ракетная атака Ирана по Израилю. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

Корпус стражей исламской революции заявил, что Тегеран будет продолжать наносить удары по еврейскому государству беспрерывно вплоть до раннего утра. Атака будет производиться с помощью ракет и беспилотников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.