Иран начал новые ракетные удары по Израилю, которые продолжатся до утра

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.