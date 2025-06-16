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На Западе раскрыли сильные стороны российского флота

Российский флот продолжает укреплять свои подводные силы, получая на вооружение современные субмарины.

Российский флот продолжает укреплять свои подводные силы, получая на вооружение современные субмарины. Как пишет The National Interest, передача ВМФ России новой дизель-электрической подлодки «Якутск» подтверждает высокий технологический уровень отечественного кораблестроения.

Эксперты издания отмечают, что российские подводные лодки, включая атомные и дизель-электрические модели, остаются одними из самых эффективных в мире. Их сочетание обеспечивает гибкость в операциях, повышенную выносливость и конкурентоспособность в сравнении с более дорогими американскими аналогами.

Особое внимание уделяется технологиям снижения шумности, благодаря чему субмарины проекта 636, к которому относится «Якутск», считаются одними из наименее заметных для гидроакустических систем. Помимо этого, они оснащены передовыми навигационными комплексами, высокоточным ракетным и торпедным вооружением, а также автоматизированными системами управления.

«Якутск» стал шестой подлодкой этого класса, переданной Тихоокеанскому флоту. Его строительство началось в 2021 году, и теперь он пополнит ряды российского флота, усиливая его потенциал в стратегически важном регионе.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию мирового сообщества на атаки Израиля.