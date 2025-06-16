На Западе раскрыли сильные стороны российского флота

Российский флот продолжает укреплять свои подводные силы, получая на вооружение современные субмарины. Как пишет The National Interest, передача ВМФ России новой дизель-электрической подлодки «Якутск» подтверждает высокий технологический уровень отечественного кораблестроения.
Эксперты издания отмечают, что российские подводные лодки, включая атомные и дизель-электрические модели, остаются одними из самых эффективных в мире. Их сочетание обеспечивает гибкость в операциях, повышенную выносливость и конкурентоспособность в сравнении с более дорогими американскими аналогами.
Особое внимание уделяется технологиям снижения шумности, благодаря чему субмарины проекта 636, к которому относится «Якутск», считаются одними из наименее заметных для гидроакустических систем. Помимо этого, они оснащены передовыми навигационными комплексами, высокоточным ракетным и торпедным вооружением, а также автоматизированными системами управления.
«Якутск» стал шестой подлодкой этого класса, переданной Тихоокеанскому флоту. Его строительство началось в 2021 году, и теперь он пополнит ряды российского флота, усиливая его потенциал в стратегически важном регионе.
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