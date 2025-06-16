Нетаньяху назвал кровавое условие окончания конфликта с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможную ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Его слова передает телеканал АВС.
Израильский глава правительства считает, что это могло бы положить конец «вечной войне» и не допустить ядерного конфликта. И добавил, что власти и военные прорабатывают вопрос покушения.
«Иран хочет “вечную войну”, и они ставят нас на грань ядерной войны. Фактически Израиль предотвращает это, кладет конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла», — подчеркнул в интервью Нетаньяху.
Также премьер Израиля уверен, что ликвидация Хаменеи не привело бы к какой-либо эскалации. По его убеждению, это бы закончило конфликт.
Кроме того, в своем заявлении он назвал иранских ученых-ядерщиков «командой Гитлера». Израиль стремиться уничтожить ядерную программу Ирана и поэтому США, считает он, должны поддержать еврейского государство в этих устремлениях.
Накануне американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп принял четкое решение по вопросу с покушением на Хаменеи. Он, по данным агентства Reuters, наложил вето на этот израильский план.
Ранее «МК» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления израильского премьера о том, что смена режима в Иране могла бы стать следствием операции Израиля, хотя и не является ее целью.