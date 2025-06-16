NYT: Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США

Украина приступила к реализации соглашения с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере стратегических минералов, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
Согласно изданию, правительство дало старт первым шагам, которые откроют доступ частным инвесторам к разработке одного из крупнейших месторождений лития в стране.
Речь идёт о подготовке к проведению открытых тендеров на освоение месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центральной части Украины. Одним из основных претендентов на участие в проекте считается инвестиционный консорциум, в который входят компания TechMet — при поддержке правительства США — и бизнесмен Рональд Лаудер, известный как близкий союзник Дональда Трампа.
Как отмечает издание, спустя чуть больше месяца после заключения стратегического соглашения с Вашингтоном, Киев стремится продемонстрировать готовность к быстрой реализации договорённостей.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что США при партнерских отношениях с РФ могли бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах с Украиной.