NYT: Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США

Речь идёт о подготовке к проведению открытых тендеров на освоение месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центральной части Украины. Одним из основных претендентов на участие в проекте считается инвестиционный консорциум, в который входят компания TechMet — при поддержке правительства США — и бизнесмен Рональд Лаудер, известный как близкий союзник Дональда Трампа.