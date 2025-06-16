Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США

Киев одобрил шаги для разработки месторождения лития частными инвесторами.

Источник: Аргументы и факты

Украина приступила к реализации соглашения с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере стратегических минералов, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Согласно изданию, правительство дало старт первым шагам, которые откроют доступ частным инвесторам к разработке одного из крупнейших месторождений лития в стране.

Речь идёт о подготовке к проведению открытых тендеров на освоение месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центральной части Украины. Одним из основных претендентов на участие в проекте считается инвестиционный консорциум, в который входят компания TechMet — при поддержке правительства США — и бизнесмен Рональд Лаудер, известный как близкий союзник Дональда Трампа.

Как отмечает издание, спустя чуть больше месяца после заключения стратегического соглашения с Вашингтоном, Киев стремится продемонстрировать готовность к быстрой реализации договорённостей.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что США при партнерских отношениях с РФ могли бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах с Украиной.