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Иран начал новую волну ракетных и дроновых атак по Израилю

Иранские вооруженные силы начали масштабную атаку на Израиль, запустив новую волну ударов с использованием ракет и беспилотников.

Иранские вооруженные силы начали масштабную атаку на Израиль, запустив новую волну ударов с использованием ракет и беспилотников. Как заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини, операция под кодовым названием «Правдивое обещание — 3» продолжится до самого рассвета.

По данным иранского агентства Tasnim, это уже девятая атака в рамках текущей эскалации.

«Несколько минут назад началась девятая волна операции “Правдивое обещание — 3”, представляющая собой комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. Эта операция будет продолжаться непрерывно до рассвета», — приводит его слова иранское издание.

Ранее Нетаньяху назвал кровавое условие окончания конфликта с Ираном.