Президент США Дональд Трамп собирается сделать Ирану последнее предложение по поводу переговоров о ядерной сделке на фоне обострения взаимных атак исламской республики и Израиля. Об этом пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на несколько источников в Европе и Америке.
«Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение “последнего шанса”. Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — говорится в публикации.
В свою очередь, американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и ближневосточных чиновников сообщало, что Иран намерен сесть за стол переговоров по ядерной сделке. Он хочет также положить конец конфликту с Израилем.
Отмечалось, что исламская республика передает свои сигналы США и Израилю при помощи посредников. При этом Иран готов вернуться к диалогу со Штатами, если те не станут поддерживать Израиль в нанесении ударов.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху допустил ликвидацию лидера Ирана Хаменеи, заявив, что это могло бы положить конец «вечной войне».