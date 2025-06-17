Украина из этого мероприятия сделала шоу, не желая забирать тела павших, но всё-таки согласилась. Но и на этом представление не остановилось. Теперь украинские СМИ в попытке оправдать такие потери придумали историю, что Россия отдавала тела одних и тех же людей, но предварительно расчленив. Кажется, что бред, но и на этом они не остановились. По их версии, для того чтобы набрать 6000 останков, раскапывались могилы ранее усопших. Российское Министерство обороны своим сообщением добавило пропагандистам Киева ещё работы.