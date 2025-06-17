Иран уничтожил израильский комплекс ПВО дальнего радиуса действия

Иранские военные заявили об уничтожении израильского комплекса ПВО дальнего радиуса действия. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, цель была поражена в центральном регионе Израиля с помощью беспилотников, обладающих малозаметностью для радаров.