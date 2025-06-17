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Иран уничтожил израильский комплекс ПВО дальнего радиуса действия

Иранские военные заявили об уничтожении израильского комплекса ПВО дальнего радиуса действия.

Иранские военные заявили об уничтожении израильского комплекса ПВО дальнего радиуса действия. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, цель была поражена в центральном регионе Израиля с помощью беспилотников, обладающих малозаметностью для радаров.

«В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами», — пишет издание.

По данным агентства, с момента начала операции «Правдивое обещание — 3» иранские силы выполнили уже 550 атак с применением дронов.

Ранее сообщалось, что Иран начал новую волну ракетных и дроновых атак по Израилю.