Эксперты клуба «Валдай» обсудят безопасность в мире на ПМЭФ

Первая часть дискуссий пройдет 17 июня в рамках круглого стола на тему: «Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены». Программа круглого стола рассчитана на один день и включает в себя открытие и три тематические сессии. Во время мероприятия эксперты затронут следующие вопросы: «Навигация в сгущающемся тумане: возможны ли стратегии, когда меняется всё вокруг? Естественные пределы искусственного разума: кто кого? Общественная гармония — цель или утопия?».