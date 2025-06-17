Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших саммитах G7

РФ не должна участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Об этом высказался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Президент России Владимир Путин не должен участвовать сейчас. Уже слишком много воды утекло, — заявил он на саммите G7 в Канаде, передает канал Fox Business.
Тем не менее глава Белого дома в очередной раз назвал ошибкой исключение Российской Федерации из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма.
— Я думаю, что не было конфликта на Украине, если бы РФ входила в объединение, — сказал Трамп.
По его словам, для мировых лидеров важно иметь возможность общаться друг с другом на саммитах. Глава РФ «не хочет говорить, потому что был сильно оскорблен», когда Россию исключили из G8, добавил президент США, передает РБК.
Дональд Трамп встретится с главой Украины Владимиром Зеленским на саммите Большой семерки. Об этом 16 июня сообщил представитель Белого дома.