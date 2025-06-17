Иран нанес по Израилю с начала конфликта около 550 ударов беспилотниками

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран осуществил по меньшей мере 550 ударов с помощью беспилотников по израильской территории с момента начала прямого столкновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Минздрав Ирана: в результате ударов Израиля ранены 1,8 тыс. человек.
«С начала операции “Правдивое обещание — 3” Иран провел 550 операций с использованием беспилотников и беспрерывно наносил удары по израильской территории», — указал собеседник.
Вооруженные силы Ирана начали наносить новые ракетные удары по целям на территории Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Вооруженные силы Ирана в понедельник в ходе ударов по Израилю смогли уничтожить израильскую систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. По информации агентства, удар был нанесен при помощи беспилотников-невидимок. -0-