США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран

США официально проинформировали ряд ближневосточных союзников о том, что не намерены наносить удары по Ирану, если Тегеран не атакует американские объекты или персонал. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в двух странах, получивших соответствующее уведомление.
По данным издания, Вашингтон изложил свою позицию партнерам в воскресенье, а затем повторно напомнил о ней через час после начала израильской операции против Ирана. Как предполагает портал, американская сторона рассчитывала, что союзники передадут эти сведения Тегерану, чтобы предотвратить ответные действия против США в регионе.
Один из арабских дипломатов отметил, что Иран демонстрирует крайнюю осторожность, стараясь не спровоцировать прямое вмешательство США. При этом, как утверждает издание, Израиль запрашивал у Вашингтона участие в ударах по иранским целям, но американская администрация пока не рассматривает такую возможность.
Ранее сообщалось, что Иран уничтожил израильский комплекс ПВО дальнего радиуса действия.