США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран

По данным издания, Вашингтон изложил свою позицию партнерам в воскресенье, а затем повторно напомнил о ней через час после начала израильской операции против Ирана. Как предполагает портал, американская сторона рассчитывала, что союзники передадут эти сведения Тегерану, чтобы предотвратить ответные действия против США в регионе.