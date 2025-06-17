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Трамп заявил, что США не допустят обладания ЯО Ираном

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся «на верном пути» к тому, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием.

Источник: Reuters

«Я не хочу видеть никакого ядерного оружия в Иране, и мы находимся на верном пути к тому, чтобы так и было», — сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.