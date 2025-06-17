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Трамп заявил, что не возражает против вступления Китая в G7

Трамп фактически согласился с мнением о том, что заседания G7 имеет смысл устраивать с участием Китая. «Ну, это неплoхая идея. Я не против этого. Если кто-то хочет предлoжить, чтобы Китай вошел», — отметил он. «Но вам нужны люди, с кoторыми можно говорить», — подчеркнул президент США.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал «неплохой идеей» присоединение Китая к Группе семи (G7), поскольку мировым лидерам нужно иметь возможность общаться на саммитах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в рамках нынешнего саммита G7.

Трамп фактически согласился с мнением о том, что заседания G7 имеет смысл устраивать с участием Китая. «Ну, это неплoхая идея. Я не против этого. Если кто-то хочет предлoжить, чтобы Китай вошел», — отметил он. «Но вам нужны люди, с кoторыми можно говорить», — подчеркнул президент США. -0-