Трамп заявил, что не возражает против вступления Китая в G7

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал «неплохой идеей» присоединение Китая к Группе семи (G7), поскольку мировым лидерам нужно иметь возможность общаться на саммитах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в рамках нынешнего саммита G7.
Трамп фактически согласился с мнением о том, что заседания G7 имеет смысл устраивать с участием Китая. «Ну, это неплoхая идея. Я не против этого. Если кто-то хочет предлoжить, чтобы Китай вошел», — отметил он. «Но вам нужны люди, с кoторыми можно говорить», — подчеркнул президент США. -0-