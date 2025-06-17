Трамп заявил, что не возражает против вступления Китая в G7

Трамп фактически согласился с мнением о том, что заседания G7 имеет смысл устраивать с участием Китая. «Ну, это неплoхая идея. Я не против этого. Если кто-то хочет предлoжить, чтобы Китай вошел», — отметил он. «Но вам нужны люди, с кoторыми можно говорить», — подчеркнул президент США.