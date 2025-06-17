Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп даст Ирану последний шанс по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, предложит Ирану «последний шанс» вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Это решение связано с обострением конфликта между Тегераном и Тель-Авивом и попытками избежать дальнейшей эскалации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Трамп хочет возобновить переговоры с Ираном без права на обогащение урана.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, предложит Ирану «последний шанс» вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Это решение связано с обострением конфликта между Тегераном и Тель-Авивом и попытками избежать дальнейшей эскалации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение “последнего шанса”. В случае, если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — пишет издание Jerusalem Post.

Как отмечает Wall Street Journal, Иран через посредников сигнализирует о готовности к переговорам и стремится к прекращению боевых действий. Исламская республика выразила готовность вернуться к диалогу при условии, что США не будут участвовать в израильских военных ударах. Между тем при посредничестве Омана состоялось уже пять раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Последний из них прошел 23 мая в Риме, где обсуждались возможные компромиссы, но серьезным препятствием остается вопрос обогащения урана.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал важность заключения соглашения между Израилем и Ираном, отмечая, что процесс может быть долгим и сложным. 14 июня президенты России и США уже обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, где Владимир Путин предложил посредничество, а Трамп подтвердил готовность Вашингтона к возобновлению переговоров с Тегераном.