Трамп даст Ирану последний шанс по ядерной сделке

Трамп хочет возобновить переговоры с Ираном без права на обогащение урана.
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, предложит Ирану «последний шанс» вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Это решение связано с обострением конфликта между Тегераном и Тель-Авивом и попытками избежать дальнейшей эскалации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение “последнего шанса”. В случае, если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — пишет издание Jerusalem Post.
Как отмечает Wall Street Journal, Иран через посредников сигнализирует о готовности к переговорам и стремится к прекращению боевых действий. Исламская республика выразила готовность вернуться к диалогу при условии, что США не будут участвовать в израильских военных ударах. Между тем при посредничестве Омана состоялось уже пять раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Последний из них прошел 23 мая в Риме, где обсуждались возможные компромиссы, но серьезным препятствием остается вопрос обогащения урана.
Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал важность заключения соглашения между Израилем и Ираном, отмечая, что процесс может быть долгим и сложным. 14 июня президенты России и США уже обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, где Владимир Путин предложил посредничество, а Трамп подтвердил готовность Вашингтона к возобновлению переговоров с Тегераном.