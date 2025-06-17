Трамп даст Ирану последний шанс по ядерной сделке

Как отмечает Wall Street Journal, Иран через посредников сигнализирует о готовности к переговорам и стремится к прекращению боевых действий. Исламская республика выразила готовность вернуться к диалогу при условии, что США не будут участвовать в израильских военных ударах. Между тем при посредничестве Омана состоялось уже пять раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Последний из них прошел 23 мая в Риме, где обсуждались возможные компромиссы, но серьезным препятствием остается вопрос обогащения урана.