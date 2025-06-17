От «Терминатора» до Ирана: как ИИ дебютировал в войне и стал символом жестокости

Такая многозадачность и способность одновременно воевать на три фронта (а с учётом ливанской «Хезболлы» и Сирии — на пять) могли бы стать триумфом израильской разведки, диверсионных групп и агентурной сети. Однако из Тель-Авива давно утекли данные, что цели для авиации ЦАХАЛ выбирают и анализируют системы ИИ. Их на вооружении еврейского государства минимум три: Lavender («Лаванда»), Habsora («Евангелие») и Where is Daddy? («Где папочка?»). Эти системы с причудливыми названиями не просто протестированы в бою — машины де-факто взяли руководство над операцией ЦАХАЛ в Газе, так как на протяжении последних лет именно они выбирают: кто из жителей анклава должен жить, а кто — умереть.