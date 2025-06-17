Украина приступила к реализации сделки с США о недрах

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Украины одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране, что стало первым конкретным проектом в рамках соглашения с США о недрах, подписанного более месяца назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По их данным, правительство Украины 16 июня согласилось приступить к подготовке рекомендаций по запуску тендера на добычу лития на месторождении «Добра». Именно оно рассматривается как приоритетное в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минеральных ресурсов.
Согласно достигнутому ранее соглашению, половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Эти средства планируется реинвестировать в украинскую экономику, при этом США сохранят долю в прибыли. Президент Трамп назвал эту схему «возвратом оказанной помощи».-0-