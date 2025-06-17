Украина приступила к реализации сделки с США о недрах

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Украины одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране, что стало первым конкретным проектом в рамках соглашения с США о недрах, подписанного более месяца назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.