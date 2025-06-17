Трамп объяснил нежелание вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против России надеждой на достижение мирного соглашения по Украине. Во время саммита G7 в канадском Кананаскисе он заявил журналистам, что введение новых ограничительных мер нанесет ущерб американской экономике.