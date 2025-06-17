Трамп объяснил нежелание вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против России надеждой на достижение мирного соглашения по Украине. Во время саммита G7 в канадском Кананаскисе он заявил журналистам, что введение новых ограничительных мер нанесет ущерб американской экономике.
Трамп подчеркнул, что санкции обходятся США в миллиарды долларов, и выразил готовность отказаться от них в случае успешного урегулирования украинского кризиса.
«Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран.