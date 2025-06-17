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Трамп объяснил нежелание вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против России надеждой на достижение мирного соглашения по Украине.

Президент США Дональд Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против России надеждой на достижение мирного соглашения по Украине. Во время саммита G7 в канадском Кананаскисе он заявил журналистам, что введение новых ограничительных мер нанесет ущерб американской экономике.

Трамп подчеркнул, что санкции обходятся США в миллиарды долларов, и выразил готовность отказаться от них в случае успешного урегулирования украинского кризиса.

«Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран.