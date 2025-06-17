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Украина сделала первый шаг к выполнению минеральной сделки

Киевский режим через месяц после подписания минеральной сделки приступил к ее реализации, начав с разработки месторождения лития «Добра».

Киевский режим через месяц после подписания минеральной сделки приступил к ее реализации, начав с разработки месторождения лития «Добра». Об этом пишет газета The New York Times.

Украинские власти готовят документы, чтобы объявить тендер. «Добра», по мнению американской стороны, является наиболее перспективным.

В списке потенциальных претендентов на победу в тендере значится консорциум инвесторов с участием одной из компаний, которая частично принадлежит властям США. Также разработкой может заняться американский миллиардер и соратник президента Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Эти претенденты еще с 2023 года пытаются добиться получения права на разработку «Добры». Сообщается, что половина прибыли с месторождения будет идти в инвестфонд, созданный США и Украиной. Ожидается, что эти деньги пойдут на восстановление Незалежной. Трамп же называл этот фонд возможностью вернуть средства, вложенные в киевский режим.

В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал, что прибыл в Соединенные Штаты с целью обсудить минеральную сделку.