Украина сделала первый шаг к выполнению минеральной сделки

Эти претенденты еще с 2023 года пытаются добиться получения права на разработку «Добры». Сообщается, что половина прибыли с месторождения будет идти в инвестфонд, созданный США и Украиной. Ожидается, что эти деньги пойдут на восстановление Незалежной. Трамп же называл этот фонд возможностью вернуть средства, вложенные в киевский режим.