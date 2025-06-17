Две группы белорусов успешно покинули Иран

Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) благополучно выехали из Исламской Республики Иран.
В сообщении белорусского внешнеполитического ведомства выражена благодарность иранским и азербайджанским партнерам, которые предоставили возможность белорусам выехать из Ирана. Кроме того, слова благодарности адресованы в адрес России «за эффективное взаимодействие и поддержку».
Отмечено, что вместе с белорусскими гражданами Иран покинули 3 гражданина России.
Посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.
В министерстве заявили, что оно и далее будет информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах.
Консульские службы — только экстренные вопросы
Ранее в МИД Беларуси проинформировали, что консульские службы белорусских дипломатических представительств в Израиле и Иране осуществляют прием только по экстренным консульским вопросам. Прием документов по другим обращениям приостановлен.
Вместе с тем функционируют телефоны экстренной связи для оперативного взаимодействия с гражданами. Так, в Иране нужно звонить по номерам +98 21 2275 2229, +98 912 215 2935, а в Израиле +972 3 522 20 43, +972 54 982 05 37.
В министерстве также сообщили, что в Иране собирается информация и формируются списки граждан, которые обратились в дипмиссии за содействием. По этим вопросам белорусские дипломаты поддерживают рабочие контакты с российской стороной.
МИД настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей по безусловному обеспечению личной безопасности (в частности, в отношении бомбоубежищ) и поддерживать связь с дипломатическими представительствами Беларусь.